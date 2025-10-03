Экономика
11:41, 3 октября 2025Экономика

В России спрогнозировали снижение безработицы

«Ведомости»: Компании не будут массово увольнять работников при кадровом голоде
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В условиях нехватки квалифицированных работников и роста издержек российские компании вряд ли решатся проводить массовые увольнения действующих сотрудников. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В этих условиях безработица в России, которая по итогам августа опустилась до рекордно низкого уровня в 2,1 процента, в дальнейшем продолжит падать. Для оптимизации затрат, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, отечественные компании предпочтут «управлять количеством отработанного времени» действующих сотрудников. Эти меры могут включать в том числе введение режима неполной рабочей недели.

К подобного рода шагам предприятия будет подталкивать острый кадровый голод, охвативший большинство ключевых отраслей российской экономики, поясняет главный экономист по России аналитической компании «Эйлер» Елена Ахмедова. Находить новых сотрудников в таких условиях — крайне сложно, объясняет она. Снижению уровня безработицы, по мнению профессор РЭШ Олега Шибанова, поспособствуют и особенности ведения статистики Росстатом. Для закрепления за человеком статуса безработного, отмечает он, достаточно работать хотя бы час в неделю.

Стратегии «управления количеством отработанного времени» действующих сотрудников стали активно придерживаться представители российского автопрома. В условиях резкого падения спроса на машины руководство концерна «АвтоВАЗ» решило перевести сотрудников на четырехдневку. Неполный рабочий режим на предприятиях продержится вплоть до конца июня 2026 года. При этом о массовых увольнениях сотрудников речь не идет, пояснил глава первичной профсоюзной организации концерна Сергей Зайцев.

Подобная картина в дальнейшем будет характерна и для других отраслей, полагают аналитики HR-холдинга Ventra. У большинства компаний за последнее время и без того заметно увеличились расходы на поиск новых сотрудников. При таком раскладе им будет выгоднее удерживать действующих сотрудников, констатировали эксперты.

