17:52, 3 октября 2025Экономика

В Россию завезли рекордное число легковушек с пробегом

«Автостат»: Россия импортировала 48,4 тысяч легковушек с пробегом
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам первого месяца осени Россия импортировала из-за рубежа 82 тысячи легковых
автомобилей. Об этом сообщило «Автостат».

Поставки новых легковушек оценили в 33,6 тысячи штук. Это почти на 70 процентов больше, чем в сентябре прошлого года. Кроме того, в Россию ввезли 48,4 тысячи подержанных автомобилей (рост плюс 14 процентов). Агентство отметило, что это самый высокий показатель не только в 2024 году, но и за все прошлые.

Из новых автомобилей чаще всего в сентябре импортировали бренд Changan. В сегменте подержанных машин на первом месте оказалась марка Toyota.

Основной объем новых машин, ввозимых из-за границы, пришелся на Китай. Его доля составила 65,2 процента. На втором месте расположилась Киргизия с показателем в 16,3 процента.

В этом году в Россию больше всего ввозили по параллельному импорту новые автомобили японского бренда Toyota и немецкой марки BMW. Всего за первые восемь месяцев этого года в страну по параллельному импорту доставили 70,8 тысячи новых автомобилей.

