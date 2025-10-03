В российском регионе будут давать три миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны

В Тамбовской области подняли выплаты новобранцам СВО до трех миллионов рублей

В Тамбовской области подняли выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Телевидение Тамбовской области».

Так, с 1 октября добровольцы, изъявившие желание подписать контракт и отправиться в зону СВО, будут получать по три миллиона рублей. С инициативой увеличить размер выплат выступил глава региона Евгений Первышов, отмечает издание.

По три миллиона рублей новобранцам будут платить по 31 декабря 2025 года. Эта сумма складывается из федеральной, региональной и муниципальной выплат.

Российские регионы продолжают увеличивать выплаты контрактникам. Так, ранее в октябре размер «подъемных» повысили вчетверо в Воронежской области. Перед этим с соответствующей просьбой к губернатору Александру Гусеву обратились представители служб и организаций, оказывающих помощь участникам СВО.