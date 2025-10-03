Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 3 октября 2025Россия

В российском регионе будут давать три миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны

В Тамбовской области подняли выплаты новобранцам СВО до трех миллионов рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Тамбовской области подняли выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Телевидение Тамбовской области».

Так, с 1 октября добровольцы, изъявившие желание подписать контракт и отправиться в зону СВО, будут получать по три миллиона рублей. С инициативой увеличить размер выплат выступил глава региона Евгений Первышов, отмечает издание.

По три миллиона рублей новобранцам будут платить по 31 декабря 2025 года. Эта сумма складывается из федеральной, региональной и муниципальной выплат.

Российские регионы продолжают увеличивать выплаты контрактникам. Так, ранее в октябре размер «подъемных» повысили вчетверо в Воронежской области. Перед этим с соответствующей просьбой к губернатору Александру Гусеву обратились представители служб и организаций, оказывающих помощь участникам СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут поставить Украине ракеты Barracuda. До каких российских городов они способны долететь?

    Акции Raiffeisen взлетели после новости о компенсации за потерю денег в России

    Зеленский впервые сам решил встретиться со своей партией

    Катя Лель заявила о вертящихся вокруг нее мужчинах

    Открыт способ ускорить восстановление кишечника

    У границы России открылся штаб сухопутных войск НАТО

    Восстановлена картина перестрелки в дагестанском селе

    Порезавший жену и дочерей россиянин арестован

    Опубликованы кадры из атакованного в полутора тысячах километров от границы города России

    В Литве министра культуры уволили после вопроса «чей Крым»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости