Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 3 октября 2025Мир

В США прокомментировали якобы маневры российских кораблей вблизи стран НАТО

Левитт: США следят за ситуацией с якобы российскими судами близ стран НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США следят за ситуацией с якобы маневрами российских кораблей вблизи стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) и воспринимают ситуацию серьезно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, выступление опубликовано в социальной сети X.

«Это вопрос, который администрация воспринимает очень серьезно, и мы постоянно мониторим ситуацию. Совет национальной безопасности находится в непрерывной связи с нашими союзниками по НАТО, и президент также регулярно разговаривает с ними», — сказала Левитт.

Ранее экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что странам Европейского Союза (ЕС) стоит проводить обыски на торговых судах под предлогом проверок туалетов и двигателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    Центробанк составил топ самых популярных фраз мошенников

    В США захотели выпустить монеты с изображением Трампа

    На ТЭЦ в Краматорске начался пожар после удара

    Макрон подтвердил гибель французского журналиста при ударе по ВСУ

    В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ

    Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме

    Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде людей из Днепропетровской области

    Олимпийский чемпион из США рассказал о впечатлениях от посещения России

    В Белом доме допустили прекращение шатдауна в пятницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости