В США прокомментировали якобы маневры российских кораблей вблизи стран НАТО

Левитт: США следят за ситуацией с якобы российскими судами близ стран НАТО

США следят за ситуацией с якобы маневрами российских кораблей вблизи стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) и воспринимают ситуацию серьезно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, выступление опубликовано в социальной сети X.

«Это вопрос, который администрация воспринимает очень серьезно, и мы постоянно мониторим ситуацию. Совет национальной безопасности находится в непрерывной связи с нашими союзниками по НАТО, и президент также регулярно разговаривает с ними», — сказала Левитт.

Ранее экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что странам Европейского Союза (ЕС) стоит проводить обыски на торговых судах под предлогом проверок туалетов и двигателей.