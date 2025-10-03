Забота о себе
05:28, 3 октября 2025Забота о себе

Врач назвала опасные для сердца продукты

Эндокринолог Белоусова назвала опасные для сердца продукты
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Manfred Segerer / IMAGO / Global Look Press

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли могут быть опасны для сердца. Об этом в интервью RT рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

По ее словам, жирная пища вроде фастфуда, кондитерских изделий и жирных сортов мяса может способствовать образованию бляшек в сосудах из-за повышения уровня «плохого» холестерина. Соки, конфеты, газировка и выпечка, в свою очередь, увеличивают вероятность развития ожирения из-за избытка добавленного сахара.

«Потребление пищи с высоким содержанием соли также увеличивает риск повышения артериального давления. К таким продуктам можно отнести полуфабрикаты, колбасы, сосиски, консервы, соленья, чипсы, соусы, снеки», — сказала она. Врач подчеркнула, что при заболеваниях сердца полезны продукты, содержащие клетчатку и микроэлементы, в частности, калий и магний.

Ранее врач Александр Покатилов назвал два малозаметных симптома проблем с сердцем. По его словам, на заболевания сердца могут указывать повышенная утомляемость и затрудненное дыхание.

