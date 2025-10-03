Военный врач рассказал о потрясшем его поступке российского бойца

Раненый российский военный сам принес врачам оторванную руку в операционную

Российский боец потряс военных врачей, когда сам принес в операционную свою оторванную руку. Об этом случае РИА Новости сообщил врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России с позывным Кетанов.

«Боец получил ранение, из-за которого у него произошла травматическая ампутация верхней конечности на уровне плеча. Если говорить проще, он принес нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях. Он зашел к нам в операционную своими ногами, чуть ли не подмигивал нам, абсолютно спокойно лег на стол», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что медики были поражены выдержкой военного, хотя привыкли к разным случаям.

Кетанов заявил, что руку вернуть невозможно, но прогноз на выздоровление бойца благоприятный. «Голова цела, мозг цел, ноги целы, так что жить он будет, и жить полноценно — с протезированием», — отметил он.

Ранее житель Челябинска после ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вспомнил о дочери и решил выплатить долг по алиментам, перечислив один миллион рублей.