Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:27, 3 октября 2025Бывший СССР

Военный врач рассказал о потрясшем его поступке российского бойца

Раненый российский военный сам принес врачам оторванную руку в операционную
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Российский боец потряс военных врачей, когда сам принес в операционную свою оторванную руку. Об этом случае РИА Новости сообщил врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России с позывным Кетанов.

«Боец получил ранение, из-за которого у него произошла травматическая ампутация верхней конечности на уровне плеча. Если говорить проще, он принес нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях. Он зашел к нам в операционную своими ногами, чуть ли не подмигивал нам, абсолютно спокойно лег на стол», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что медики были поражены выдержкой военного, хотя привыкли к разным случаям.

Кетанов заявил, что руку вернуть невозможно, но прогноз на выздоровление бойца благоприятный. «Голова цела, мозг цел, ноги целы, так что жить он будет, и жить полноценно — с протезированием», — отметил он.

Ранее житель Челябинска после ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вспомнил о дочери и решил выплатить долг по алиментам, перечислив один миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Журналист предупредил Европу после слов Путина о дронах

    Блогерша описала отношение жителей Узбекистана к россиянам словами «не смотрят косо»

    В Германии захотели возврата призыва в армию

    Военный врач рассказал о потрясшем его поступке российского бойца

    В США предупредили Украину о нюансе с поставками ракет Tomahawk

    В российском городе около колеса обозрения начался сильный пожар

    Путин не стал раскрывать инициатора встречи на Аляске

    В Одессе раздались взрывы

    Глав генштабов ЕС соберут из-за задержания танкера якобы «теневого флота» России

    Раскрыты подробности об ударе по ресторану с военными ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости