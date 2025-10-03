Забота о себе
20:32, 3 октября 2025

Врачи предупредили о проявляющихся на руках симптомах проблем с печенью

Surrey Live: На проблемы с печенью могут указывать ладони ярко-красного цвета
Наталья Обрядина1

Фото: Freepik

Главная опасность патологий печени заключается в том, что на ранних стадиях они протекают практически бессимптомно. Врачи Кливлендской клиники в США рассказали изданию Surrey Live, по каким проявляющимся на руках изменениям можно заподозрить проблемы в работе этого органа.

По словам специалистов, указывать на заболевания печени может появление на ладонях пятен ярко-красного цвета, которые не болят, не зудят и не чешутся. Согласно статистике, этот симптом примерно у 23 процентов пациентов с циррозом, алкогольной и неалкогольной болезнью печени.

Еще одним настораживающим признаком врачи считают так называемые ногти Терри — ногти интенсивного белого цвета с тонкой коричневой, либо рыжей, либо розовой зоной по внешнему краю. «У людей с ногтями Терри нет лунки у кутикулы. Вместо этого почти весь ноготь выглядит обесцвеченным», — предупредили эксперты. Кроме того, при патологиях печени один или все ногти становятся как будто опухшими, похожими на губку или на перевернутую ложку, они утолщаются и искривляются.

Другими характерными симптомами проблемы врачи назвали изменение цвета кожи и появление сосудистых звездочек как на руках, так и на шее, лице, плечах и спине.

Ранее международная группа исследователей из Китая и США выяснила, что один привычный напиток является защитником от рака печени. Согласно результатам проведенного ими исследования, снизить риск этого заболевания поможет регулярное употребление чая.

