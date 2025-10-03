Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 3 октября 2025Силовые структуры

Врачи зачастили к российскому миллиардеру после обвинений в расправах

Миллиардеру Сулейманову дважды вызывали скорую помощь в МВД
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Врачи зачастили к задержанному миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, подозреваемому в расправе над главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению Георгием Талем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бизнесмен находится в столичном главке МВД на улице Петровка, дом 38, там его допрашивают по обстоятельствам преступления. Силовики дважды вызывали Сулейманову скорую помощь из-за жалоб на боли в спине и шее. Врачи сделали задержанному обезболивающие уколы.

Показания на миллиардера дал 55-летний Абакар Дарбишев, ранее известный как лидер организованной преступной группы. Его задержали 1 октября в подмосковном Одинцово. Во время обысков он оказал сопротивление. Его доставили в отдел, где он умер от остановки сердца.

В ночь на 2 октября в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Он давно подозревался в организации расправ над конкурентами, но следователи в течение долгого времени не могли найти объективных доказательств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Москвичам пообещали скорое потепление

    Мужчина затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

    Цены на популярный у россиян вид мяса достигли 65-летнего максимума

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости