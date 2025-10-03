Врачи зачастили к российскому миллиардеру после обвинений в расправах

Миллиардеру Сулейманову дважды вызывали скорую помощь в МВД

Врачи зачастили к задержанному миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, подозреваемому в расправе над главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению Георгием Талем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бизнесмен находится в столичном главке МВД на улице Петровка, дом 38, там его допрашивают по обстоятельствам преступления. Силовики дважды вызывали Сулейманову скорую помощь из-за жалоб на боли в спине и шее. Врачи сделали задержанному обезболивающие уколы.

Показания на миллиардера дал 55-летний Абакар Дарбишев, ранее известный как лидер организованной преступной группы. Его задержали 1 октября в подмосковном Одинцово. Во время обысков он оказал сопротивление. Его доставили в отдел, где он умер от остановки сердца.

В ночь на 2 октября в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Он давно подозревался в организации расправ над конкурентами, но следователи в течение долгого времени не могли найти объективных доказательств.