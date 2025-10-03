Вучич поблагодарил Путина за оценку протестов в Сербии

Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации с протестами в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин подтвердил известную информацию, когда сказал, что в Сербии происходит попытка «цветной революции». Слова сербского лидера приводит агентство Tanjug.

«Именно это Путин говорил мне в Москве и в Китае. Я никогда не хотел злоупотреблять его словами во внутриполитических вопросах Сербии. Но это всем ясно, это не является большим секретом. Это всем ясно, и достаточно посмотреть, как это делалось в некоторых других странах и у нас, и вы увидите невероятное сходство», — отметил Вучич.

Он поблагодарил своего российского коллегу за оценку ситуации с протестами в Сербии.

2 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине. В ходе беседы Вучич выразил России признательность за поддержку территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербскому народу.