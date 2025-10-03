Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 3 октября 2025Мир

Вучич поблагодарил Путина за оценку протестов в Сербии

Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации с протестами в Сербии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетПротесты в России

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин подтвердил известную информацию, когда сказал, что в Сербии происходит попытка «цветной революции». Слова сербского лидера приводит агентство Tanjug.

«Именно это Путин говорил мне в Москве и в Китае. Я никогда не хотел злоупотреблять его словами во внутриполитических вопросах Сербии. Но это всем ясно, это не является большим секретом. Это всем ясно, и достаточно посмотреть, как это делалось в некоторых других странах и у нас, и вы увидите невероятное сходство», — отметил Вучич.

Он поблагодарил своего российского коллегу за оценку ситуации с протестами в Сербии.

2 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине. В ходе беседы Вучич выразил России признательность за поддержку территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербскому народу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Москвичам пообещали скорое потепление

    Мужчина затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

    Цены на популярный у россиян вид мяса достигли 65-летнего максимума

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости