10:31, 3 октября 2025Забота о себе

Женщина заболела самым «стыдным» видом рака и развелась с мужем

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: After Cancer

66-летняя Эрин Салливан-Вагнер из Великобритании утверждает, что заразилась самым «стыдным» видом рака, после этого ей пришлось развестись с мужем и несколько лет скрывать диагноз. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Салливан-Вагнер рассказала, что все началось 20 лет назад с маленькой капли крови на туалетной бумаге. Очень скоро кровотечение усилилось, она пошла в больницу и узнала, что у нее рак анального канала. Женщина добавила, что осматривавший ее хирург-проктолог тут же сообщил, что раньше видел такое только у гомосексуальных мужчин (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Салливан отметила, что, услышав диагноз, она будто стала немой: боялась отстаивать свои права в больнице и стеснялась говорить о болезни с друзьями и семьей. Помимо этого, после успешного лечения ей пришлось развестись с мужем. По ее словам, причиной стали осложнения после лучевой терапии, из-за которых она не могла заниматься сексом. «Излучение уничтожило не только раковые клетки, но и сильно повредило ткани влагалища», — пояснила она.

Однако через несколько лет супруги воссоединились. Салливан уверяет, что пересмотрела свое отношение не только к супружеской жизни, но и к болезни. Она основала общественную организацию, которая старается уменьшить количество побочных эффектов от лечения онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что женщина лишилась половины языка из-за язвы во рту. По ее словам, незаживающая ранка на языке оказалась раком на второй стадии.

