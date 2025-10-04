Бывший СССР
Бойцов ВСУ уличили в использовании спортивного оружия из Чехии

РИА Новости: ВСУ используют на запорожском направлении спортивное оружие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время выполнения боевых задач на запорожском направлении используют спортивно-охотничье оружие из Чехии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что российские солдаты в ходе выполнения боевых задач захватили в качестве трофея винтовку «CZ527» чешского производства. Данный вид вооружения был произведен в 1990 году.

«Оружие не было снабжено оптическим прицелом или еще какими-то специальными приспособлениями или устройствами для улучшения характеристик дальности и эргономичности. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, не пригодное для ведения боевых действий», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали произведенное в СССР оружие во время боев за Новоивановку.

