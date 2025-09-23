Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:10, 23 сентября 2025Бывший СССР

ВСУ прибегли к наследию СССР во время боев

Боец Директор: ВСУ использовали оружие СССР в боях за Новоивановку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали произведенное в СССР оружие во время боев за Новоивановку. Об этом сообщил бывший директор школы, доброволец, стрелок 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Директор, передает ТАСС.

«Разное [вооружение] было, но в основном наше стараются использовать. АК-74 у них ходовое оружие — и в грязь, и в воду, и в глину, везде работает», — сообщил военный.

Боец отметил, что одна половина пулеметов ВСУ производства СССР, а другая — США.

19 сентября Минобороны России сообщило, что армия РФ выбила ВСУ из населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Об этом стало известно в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор объяснил ночной налет дронов ВСУ на Москву

    Валуев раскритиковал отказ МОК отстранять Израиль

    Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе

    В Казани вслед за другими городами объявили угрозу атаки БПЛА

    Названа причина пробуждения с плохим запахом изо рта

    В Киеве решили не ждать чудес

    Фура взорвалась после массового ДТП на российской трассе

    Российский регион недополучит десятки миллиардов рублей доходов

    Россиянка решила проверить состояние заболевшей ОРВИ дочери и нашла ее мертвой в комнате

    Новоиспеченная жена впала в кому в первую брачную ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости