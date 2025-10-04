Из жизни
12:34, 4 октября 2025

Черный кот стал гадать на картах Таро и удивил свою хозяйку

В США черный кот стал гадать на картах Таро для своих подписчиков
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Вашингтоне, США, семилетний кот по кличке Коул стал гадалкой. Об этом Jam Press рассказала его хозяйка Эмили Кук.

По словам Кук, впервые она заметила пророческий дар питомца несколько лет назад. Тогда она увидела, как черный кот перебирает лапами и кусает ее колоду карт Таро. При этом он не пытался порвать карты, а выбрал несколько из них и отложил в сторону. Это очень удивило Кук, и она стала поощрять Коула гадать с помощью лакомств.

С тех пор в подлокотнике дивана для кота всегда лежит колода карт. Когда Коул запрыгивает на диван, Кук тут же включает видео, чтобы записать его предсказания. Однажды, как вспоминает женщина, он предсказал ее увольнение и предательство близкого человека. Тогда Кук много думала о проблемах на работе, и кот вытащил для нее карту «Башня», которая символизирует кризис.

Задать вопрос Коулу могут любые люди. Женщина собирает все запросы и публикует на них ответы, когда у кота появляется настроение погадать. Она объяснила, что не может заставить Коула делать это по времени, поскольку он кот и руководствуется только собственными желаниями.

Ранее сообщалось, что 28-летняя жительница Британии заявила, что призраки преследуют ее семью во время летних каникул. По словам женщины, ее младшая дочь не только видит потусторонних существ, но и пугает ее слишком точными предсказаниями.

