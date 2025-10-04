Россия
Депутат Госдумы оправдался за новый iPhone 17 Pro фразой про поиск «дырок»

Милонов заявил, что купил iPhone 17 Pro для поиска в нем уязвимостей и дырок
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Депутата Госдумы Виталия Милонова заметили с новым iPhone 17 Pro оранжевого цвета. В беседе с изданием «Подъем» он поспешил оправдаться за дорогостоящий зарубежный девайс последней модели, заявив, что пользуется им, чтобы найти там «уязвимости и дырки».

«Мы с группой молодых ленинградских ученых из совета ветеранов ищем сейчас уязвимости и дырки в операционной системе для того, чтобы поставить туда полноценное российское ПО», — объяснился он.

При этом россиян Милонов призвал покупать смартфоны не в «пафосных салонах», а в комиссионных магазинах, не ориентируясь на марку. Милонов убежден, что именно туда иностранцы сдают свои телефоны, продавая их за полцены, чтобы «купить билеты в Мариинский театр или на Надежду Кадышеву».

Как напомнило издание, ранее депутат называл покупателей дорогих гаджетов «чилийскими лошарами» и «бахнутыми».

До этого Милонов заявил, что считает идиотами тех, кто покупает жилье премиум-класса в Москве.

    Все новости