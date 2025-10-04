Детям мигрантов разрешат пересдавать тесты по русскому языку

В Минпросвещения разрешили пересдавать тесты по русскому языку детям мигрантов

Детям мигрантов разрешат пересдать тест по русскому языку, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

Он отметил, что для тех, кто не прошел тестирование, существуют возможности изучить русский язык.

«Для тех, кто не прошел тестирование, есть возможности изучить русский язык. Для того, чтобы учиться в школе, необходимо знать русский язык», — отметил Бугаев.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что почти 90 процентов детей мигрантов не будут приняты в российские школы из-за массовых провалов тестирования на знание русского языка.