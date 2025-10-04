Спорт
12:47, 4 октября 2025Спорт

Экс-футболист сборной России посетил Великобританию и описал отношение англичан к нему

Футболист Павел Погребняк заявил, что в Англии его встретили доброжелательно
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк посетил Великобританию. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что посетил матчи «Фулхэма», за который ранее выступал. «Встретили доброжелательно. Пообщался с некоторыми футболистами. Веселая английская атмосфера», — описал отношение англичан к нему Погребняк, добавив, что Англия — футбольная страна, на которую стоит равняться.

Погребняк выступал за «Фулхэм» в 2012 году, также в Англии он играл за «Рединг». Кроме того, он известен по играм за «Динамо», «Тосно», леверкузенский «Байер» и петербургский «Зенит».

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил нежелание уезжать в Англию. Футболист заявил, что слишком любит Россию.

    Все новости