4 октября 2025

Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине

Марина Совина
Бывший помощник президента США Томас Грэм рассказал, как он видит пути урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет РБК.

По его словам, разрешение украинского кризиса важно для Европы. «Это не вопрос подписания одного документа, а часть вопроса европейской безопасности», — подчеркнул он.

По мнению экс-помощника американского лидера, для урегулирования конфликта необходимо добиться гарантий безопасности Киеву по модели вооруженного нейтралитета, а также прекращения расширения НАТО к российским границам.

Также он видит возможности урегулирования в временном решении территориального вопроса за счет признания границ по нынешней линии соприкосновения, разморозке российских активов, а также в восстановлении Украины. Он назвал соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви (УПЦ) важным аспектом мира в стране.

Ранее в США признали невозможность одномоментного урегулирования украинского конфликта.

