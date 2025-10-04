Итальянский художник написал портрет погибшей от обстрела ВСУ девочки

Художник из Италии написал портрет погибшей от обстрела ВСУ в 2014 году девочки

Родителям девочки Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году в Луганске от обстрела ВСУ, передали ее портрет, выполненный итальянским художником Йоритом Агочем. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Портрет был выполнен художником из Италии, который увидел фотографию погибшей девочки, трагедия которой его очень впечатлила», — заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Он напомнил, что центр Луганска подвергался минометным обстрелам. На его глазах погибли женщины и дети, которые сопровождали школьников. По его словам, это были ужасные события и трагедия, вызывавшие сильное эмоциональное переживание.

