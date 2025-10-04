Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 4 октября 2025Мир

Итальянский художник написал портрет погибшей от обстрела ВСУ девочки

Художник из Италии написал портрет погибшей от обстрела ВСУ в 2014 году девочки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Родителям девочки Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году в Луганске от обстрела ВСУ, передали ее портрет, выполненный итальянским художником Йоритом Агочем. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Портрет был выполнен художником из Италии, который увидел фотографию погибшей девочки, трагедия которой его очень впечатлила», — заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Он напомнил, что центр Луганска подвергался минометным обстрелам. На его глазах погибли женщины и дети, которые сопровождали школьников. По его словам, это были ужасные события и трагедия, вызывавшие сильное эмоциональное переживание.

Ранее школьница из Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова начала получать угрозы после того, как отправила письмо в Организацию Объединенных Наций (ООН). Она рассказала, что записала видеообращение к членам организации весной 2021 года. Когда видео удалось опубликовать, в ее сторону посыпались угрозы, а на украинском сайте «Миротворец» появились ее данные. По словам школьницы, она неоднократно посылала обращения с требованием убрать информацию о ней с украинского сайта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии начались масштабные протесты. Митингующие штурмуют дворец президента, есть пострадавшие. Что известно к этому часу?

    Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине

    Премьер Грузии обвинил в беспорядках посла Евросоюза

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом нового налога

    Итальянский художник написал портрет погибшей от обстрела ВСУ девочки

    Стало известно число пострадавших во время беспорядков в Грузии полицейских

    Минобороны России заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА

    Стало известно о неудачах ВСУ на изюмском направлении

    Оппозиционное движение победило на выборах в парламент Чехии

    Экс-президент Грузии назвала провокацией беспорядки в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости