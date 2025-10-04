Спорт
21:58, 4 октября 2025Спорт

«Локомотив» победил «Динамо» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Динамо» со счетом 5:3 в матче РПЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Динамо» в матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 5:3. В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитники Данил Пруцев, Алексей Батраков, нападающие Николай Комличенко, Дмитрий Воробьев и Александр Руденко. У «Динамо» голы на счету полузащитника Бителло, нападающего Ивана Сергеева и защитника Максима Осипенко.

Таким образом, «Локомотив» вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» занимает восьмое место, имея в активе 15 очков.

В следующем матче «Локомотив» примет столичный ЦСКА, а «Динамо» проведет домашний матч с грозненским «Ахматом». Встречи пройдут 18 и 19 октября соответственно.

