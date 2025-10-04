Минобороны России заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА

Минобороны России: Средствами ПВО уничтожены 11 украинских БПЛА

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом стало известно из сводки Минобороны России, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

«В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве заявили, что восемь дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Тульской области, один беспилотник — над территорией Орловской области.

Ранее стало известно, что днем в субботу силы ПВО уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Больше всего БПЛА — 12 — было сбито в Белгородской области.