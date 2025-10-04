Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:47, 4 октября 2025Россия

Минобороны России заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА

Минобороны России: Средствами ПВО уничтожены 11 украинских БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом стало известно из сводки Минобороны России, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

«В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве заявили, что восемь дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Тульской области, один беспилотник — над территорией Орловской области.

Ранее стало известно, что днем в субботу силы ПВО уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Больше всего БПЛА — 12 — было сбито в Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии начались масштабные протесты. Митингующие штурмуют дворец президента, есть пострадавшие. Что известно к этому часу?

    Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине

    Премьер Грузии обвинил в беспорядках посла Евросоюза

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом нового налога

    Итальянский художник написал портрет погибшей от обстрела ВСУ девочки

    Стало известно число пострадавших во время беспорядков в Грузии полицейских

    Минобороны России заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА

    Стало известно о неудачах ВСУ на изюмском направлении

    Оппозиционное движение победило на выборах в парламент Чехии

    Экс-президент Грузии назвала провокацией беспорядки в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости