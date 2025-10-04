В России уничтожили 17 украинских беспилотников

Минобороны: С 13 до 17 часов средства ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ

Днем в субботу, 4 октября, в России силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

«В период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Больше всего БПЛА — 12 — было сбито над Белгородской областью. Два беспилотника уничтожены над территорией Курской области и по одному дрону — над Брянской, Орловской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили беспилотниками по автовокзалу в поселке городского типа Погар Брянской области. В результате атаки пострадал мирный житель, его доставили в больницу. На месте работают оперативные и экстренные службы.