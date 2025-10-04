Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:09, 4 октября 2025Бывший СССР

На Украине объявили в розыск ректора МГИМО

СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова по 3 статьям
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Отмечается, что Торкунова объявили в розыск в июне 2024 года. Ректору МГИМО заочно предъявлено обвинение по трем статьям за якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и «пропаганду войны».

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Ее заочно обвиняют в якобы незаконном пересечении границы Украины и в оправдании действий России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    Силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области

    Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»

    Стаю из 13 косаток у Курильских островов сняли на видео

    Луна помешает наблюдению за возможным звездопадом

    На Украине объявили в розыск ректора МГИМО

    Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу

    Россиянам рассказали о судьбе рубля до середины октября

    В Еврокомиссии не стали комментировать выступление Путина на «Валдае»

    В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости