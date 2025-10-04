На Украине объявили в розыск ректора МГИМО

СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова по 3 статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Отмечается, что Торкунова объявили в розыск в июне 2024 года. Ректору МГИМО заочно предъявлено обвинение по трем статьям за якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и «пропаганду войны».

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Ее заочно обвиняют в якобы незаконном пересечении границы Украины и в оправдании действий России.