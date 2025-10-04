Силовые структуры
Набросившегося на россиянина из-за намаза бойца ММА задержали

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bayramov_erziman

Набросившегося на россиянина из-за намаза бойца ММА Эрзимана Байрамова задержали. Соответствующую информацию приводит ТАСС со ссылкой на Главное управление (ГУ) МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«2 октября полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") в отношении уроженца Дагестана. В рамках данного уголовного дела вчера, 3 октября, подозреваемый был задержан по месту жительства, допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавший мужчина не стал писать заявление в полицию и фиксировать побои в травмпункте, однако после проверки и опроса свидетелей правоохранители возбудили уголовное дело. «Полицейское следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ГУ МВД.

В июле сообщалось, что под Москвой мигранты до смерти избили глухонемого мужчину.

