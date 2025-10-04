Спорт
11:42, 4 октября 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для поддержания тестостерона

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stefanovic Mina / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Андрей Колойденко назвал лучшие упражнения для поддержания уровня тестостерона. Об этом сообщает Men Today.

Колойденко выделил шесть базовых упражнений, которые идеально подходят для мужского силового тренинга. В их число вошли выпады, приседания, становая тяга, жим лежа, армейский жим и подтягивания с дополнительным весом. Эти упражнения развивают силу, выносливость и координацию.

Колойденко отметил, что тренировки с акцентом на крупнейшие мышечные группы — ягодицы, спину, грудные и бедра — запускают выработку главного мужского гормона, улучшают обмен веществ и помогают организму справляться со стрессами. Он порекомендовал новичкам начинать занятия под присмотром тренера.

Ранее тренер Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Она посоветовала включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

