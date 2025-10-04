Забота о себе
17:33, 4 октября 2025

Некоторые народные методы лечения простуды оказались опасны

Лор Джапаридзе: Лечение ОРВИ горчичниками и растираниями спиртом неэффективно
Наталья Обрядина1

Фото: Freepik

Некоторые популярные народные методы лечения простуды могут оказаться опасны, предупредила оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе. Их врач перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Первым бесполезным методом лечения ОРВИ доктор считает прием гомеопатических препаратов. Дело в том, что они содержат минимальное количество действующего вещества, а то и вовсе не имеют его. К тому же нет исследований, подтверждающих их эффективность при вирусных инфекциях. «Опасность в том, что люди думают, будто лечатся сами и лечат ребенка, а время уходит, и ситуация может обернуться осложнениями», — подчеркнула Джапаридзе.

Еще опаснее, по ее словам, так называемые народные методы — ингаляции над картошкой, компрессы, горчичники и растирания спиртом. «Они не влияют на вирус, но способны вызвать ожоги, аллергию или интоксикацию, особенно у маленьких детей. Мед, чеснок и лук также неэффективны при ОРВИ», — предупредила доктор.

Врач также подчеркнула, что опасным может быть лечение простуды эфирными маслами. Этот метод в последнее время активно рекламируется, но при этом не имеет доказанной пользы. Кроме того, эфирные масла повышают риск аллергических реакций и бронхоспазма, добавила она.

Ранее Джапаридзе развеяла миф о лечении бронхита. По ее словам, антибиотики не являются обязательной частью лечения острого бронхита, а в большинстве случаев назначение таких препаратов не требуется.

