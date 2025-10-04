Бывший СССР
Орбан объяснил смысл существования Украины

Орбан: Украина нужна Венгрии в качестве буферной зоны
Кирилл Луцюк

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина нужна Будапешту как буферная зона между Венгрией и Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, именно поэтому существование Украины отвечает стратегическим интересам Будапешта.

До этого Орбан отмечал, что его страна имеет право не соглашаться с членством Украины в Европейском союзе. Глава правительства заявил, что не желает, чтобы Будапешт и Киев пребывали в одном союзе.

Кроме того, премьер-министр Венгрии считает, что его сограждане не желают разделить судьбу Украины и жертвовать своими жизнями ради ее интересов. Он пояснил, что если Венгрия даст добро на вступление Украины в ЕС, то окажется в состоянии войны с Россией.

