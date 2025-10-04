Полиция Германии не смогла идентифицировать дроны

Bild: Полиция не смогла идентифицировать замеченные над аэропортом Мюнхена дроны

Полиция Германии пока не смогла идентифицировать происхождение дронов, замеченных над аэропортом Мюнхена в ночь на субботу. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

«По одному беспилотнику было замечено одновременно как на северной, так и на южной взлетно-посадочных полосах. Одновременно с обнаружением каждый беспилотник немедленно развернулся и исчез, поэтому их невозможно было идентифицировать», — передает издание слова правоохранителей.

По словам представителя аэропорта Мюнхена Штефана Байера, по-прежнему неясно, откуда взлетели дроны. При этом он не ответил на вопрос, какие меры будут предприниматься для установления их происхождения.

Ранее в сети появились кадры с беспилотниками, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена. Отмечается, что дроны относились к самолетному типу.