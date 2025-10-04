Появились кадры с нарушившими работу аэропорта в Мюнхене дронами

Появились кадры с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена

Появились кадры с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена в Германии. Видео с нарушившими работу воздушной гавани беспилотниками опубликовал проект «Военкоры Русской Весны» в Telegram.

Как сообщает издание, дроны относились к самолетному типу. «Размер крыла беспилотника — до одного метра», — рассказали авторы проекта.

О том, что аэропорт Мюнхена прекращал работу из-за неопознанных летательных аппаратов, сообщалось в ночь с 3 на 4 октября.

Также ранее стало известно, что беспилотники заметили над немецким военным объектом. В Германии признали неспособность сбивать летательные аппараты.