Появились кадры масштабного пожара после прилета в Чернигове

После атаки БПЛА «Герань» на Чернигов начался пожар, его сняли на видео
Александра Синицына
«Мій Чернігів» / Telegram

Масштабный пожар начался в Чернигове после прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последствия атаки сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал «Мій Чернігів».

На кадрах видно, как столб дыма, охваченный огнем, поднимается из-за деревьев.

По данным военного блогера Бориса Рожина, Чернигов был атакован дронами типа «Герань». «В области уже с неделю серьезные перебои с электроэнергией», — добавил он.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) прокомментировали более ранний удар по полигону в Черниговской области, подтвердив потери бойцов. Отмечается, что выживших бойцов переводят в другие регионы.

