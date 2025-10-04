В ВСУ прокомментировали удар по полигону в Черниговской области

ВСУ подтвердили потери бойцов при ударе по полигону в Черниговской области

Сухопутные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокомментировали удар по полигону в Черниговской области, подтвердив потери бойцов. Их заявление приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Несмотря на меры, организованные в соответствии с требованиями Главнокомандующего ВСУ, командующего Сухопутных войск ВСУ, произошел случай гибели личного состава в Гончаровском центре подготовки подразделений, куда был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли и получили ранения военные», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту проводится служебное расследование, а выживших бойцов переводят в другие регионы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц, а с января по август число дезертиров в рядах украинской армии составило примерно 150 тысяч человек.