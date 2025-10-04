Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:59, 4 октября 2025Бывший СССР

В ВСУ прокомментировали удар по полигону в Черниговской области

ВСУ подтвердили потери бойцов при ударе по полигону в Черниговской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сухопутные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокомментировали удар по полигону в Черниговской области, подтвердив потери бойцов. Их заявление приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Несмотря на меры, организованные в соответствии с требованиями Главнокомандующего ВСУ, командующего Сухопутных войск ВСУ, произошел случай гибели личного состава в Гончаровском центре подготовки подразделений, куда был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли и получили ранения военные», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту проводится служебное расследование, а выживших бойцов переводят в другие регионы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц, а с января по август число дезертиров в рядах украинской армии составило примерно 150 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой

    ФАС пообещала не допустить необоснованного роста платы за электричество

    В ВСУ прокомментировали удар по полигону в Черниговской области

    В МВД Баварии захотели наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

    Посол Украины потребовала отменить выступление Нетребко в Цюрихе

    В Москве подорожает проезд по МСД в загруженные часы

    В США заявили о самоустранении Трампа от конфликта на Украине

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    В Норвегии нашли пропавших на границе с Россией военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости