Представители ПЦУ захватили православный храм на Украине

Представители ПЦУ захватили храм православной церкви на западе Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата на западе Украины. Об этом, ссылаясь на Союз православных журналистов, сообщает ТАСС.

«4 октября 2025 года группа рейдеров ПЦУ захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Миньковцы Ровенской области», — указано в сообщении.

Как отметили в Союзе, представители ПЦУ срезали на дверях церкви замки при попустительстве полицейских, которые не пускали в храм прихожан канонической церкви.

