11:41, 4 октября 2025Силовые структуры

Пытавшегося похитить школьницу россиянина отправили под арест

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Пытавшегося похитить школьницу в Балашихе россиянина Виталия Мананникова отправили под арест. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчину арестовали до 2 декабря. При этом он заявил, что не хотел похищать девочку, а взял ее за руку, чтобы отвести в полицию. Находившийся в нетрезвом состоянии Мананников решил, что ребенок мог убежать из дома или быть беспризорным.

Также он рассказал, что работает охранником, содержит семью и обеспечивает бывшую жену с дочерью.

Ранее в октябре родственники Мананникова выдвинули свою версию произошедшего.

