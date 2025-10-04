Пытавшегося похитить школьницу россиянина отправили под арест

Пытавшегося похитить школьницу россиянина Виталия Мананникова арестовали

Пытавшегося похитить школьницу в Балашихе россиянина Виталия Мананникова отправили под арест. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчину арестовали до 2 декабря. При этом он заявил, что не хотел похищать девочку, а взял ее за руку, чтобы отвести в полицию. Находившийся в нетрезвом состоянии Мананников решил, что ребенок мог убежать из дома или быть беспризорным.

Также он рассказал, что работает охранником, содержит семью и обеспечивает бывшую жену с дочерью.

Ранее в октябре родственники Мананникова выдвинули свою версию произошедшего.