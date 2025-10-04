Экономика
13:59, 4 октября 2025Экономика

Россия ввела пошлины на экспорт некоторых культур

Правительство России ввело временную пошлину на вывоз масличного льна
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России устанавливается временная экспортная пошлина на вывоз масличного льна за пределы Евразийского экономического союза и вводятся региональные квоты на вывоз кукурузы. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.

Ставка вывозной пошлины на лен составит 10 процентов от таможенной стоимости сырья. Норма будет действовать до 31 августа 2026 года. Предполагается, что такие шаги позволят стимулировать загрузку мощностей по переработке.

Кроме того, установлены тарифные квоты на беспошлинный вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза кукурузы, произведенной на территориях Приморского края и Амурской области. Для первого региона квота составит 280 тысяч тонн, а для второго — 130 тысяч тонн.

Во второй половине сентября поставки российской кукурузы в Южную Корею выросли в 1,7 раза в денежном и физическом выражении — до 274,6 тысячи тонн на 72,3 миллиона долларов.

