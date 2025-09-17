Поставки ключевой российской агрокультуры в одну страну взлетели

РИА Новости: Экспорт пшеницы из РФ в Южную Корею вырос в 4 раза в январе-августе

По итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российской пшеницы в Южную Корею увеличились в 4 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 39,4 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

За отчетный период объемы поставок ключевой российской агрокультуры в Южную Корею выросли примерно в 4,8 раза год к году и составили 156,6 тысячи тонн. Для сравнения, в январе-августе показатель находился на уровне в 32,3 тысячи.

За это время также заметно вырос экспорт других важных видов российской агропродукции. Так, поставки кукурузы увеличились в 1,7 раза в денежном и физическом выражении — до 274,6 тысячи тонн на 72,3 миллиона долларов. В целом отечественные аграрии в январе-августе отгрузили на южнокорейский рынок зерна на 112,8 миллиона долларов. В годовом выражении их доходы выросли вдвое.

Глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут считает, что в нынешнем сельхозгоду российским аграриям удастся сохранить объемы экспорта зерна на уровне предыдущего. Руководитель ведомства ожидает показателя в районе 53-55 миллионов тонн. Подавляющая часть этих объемов, согласно ее ожиданиям, придется на пшеницу (43-44 миллиона тонн).

Вместе с тем интерес ряда зарубежных покупателей к российской агропродукции в этом году начал резко падать. По итогам января-июня экспорт зерна в Китай, например, сократился в 19 раз. В Российском зерновом союзе (РЗС), в свою очередь, сообщали, что в начале августа число стран-покупателей снизилось втрое — с 33 до 11.