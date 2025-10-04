«Рубин» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Рубин» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Андерсон Арройо на 19-й минуте, а также полузащитник Велдин Хожда на 54-й минуте.

Таким образом, «Рубин» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Крылья Советов» занимают десятое место, имея в активе 12 очков. Лидирует ЦСКА с 21 очком.

В следующем матче «Рубин» примет калининградскую «Балтику» 19 октября, а «Крылья Советов» днем ранее проведут домашний матч с «Оренбургом».