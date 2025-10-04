Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Рубин
2:0
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
Сегодня
19:45 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|8-й тур
17:49, 4 октября 2025Спорт

«Рубин» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Рубин» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Казанский «Рубин» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Андерсон Арройо на 19-й минуте, а также полузащитник Велдин Хожда на 54-й минуте.

Таким образом, «Рубин» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Крылья Советов» занимают десятое место, имея в активе 12 очков. Лидирует ЦСКА с 21 очком.

В следующем матче «Рубин» примет калининградскую «Балтику» 19 октября, а «Крылья Советов» днем ранее проведут домашний матч с «Оренбургом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв восхождения на вулкан на Камчатке

    Мужчина пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в российском регионе

    Премьер Грузии раскрыл результаты выборов в стране

    У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны

    Россиянин Хачанов проиграл 237-й ракетке мира в турнире ATP

    Российский регион засыпало снегом

    «Рубин» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

    Известному российскому рэперу удалили опухоль в мозге

    Названы лидеры парламентских выборов в Чехии

    Россиянка побывала на курорте Грузии и описала опыт фразой «были очень разочарованы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости