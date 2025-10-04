СК завершил расследование дела о жилищных субсидиях Минобороны

СК завершил расследование дела о махинациях в сфере жилищных субсидий Минобороны

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о махинациях в сфере жилищных субсидий Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что дело было заведено в отношении Сергея Теры, бывшего замначальника филиала «Южный» федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) «Росжилкомплекс» Министерства обороны.

Следователи установили, что Тера за взятку помог незаконно получить субсидии в повышенном объеме Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву. Подельниками Теры выступили Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева.

В конце августа 2025 года сообщалось о завершении расследования уголовного дела бывшего замминистра обороны России Павла Попова, обвиняемого в совершении преступлений по пяти статьям УК.