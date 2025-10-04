Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:18, 4 октября 2025Силовые структуры

СК завершил расследование дела о жилищных субсидиях Минобороны

СК завершил расследование дела о махинациях в сфере жилищных субсидий Минобороны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о махинациях в сфере жилищных субсидий Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что дело было заведено в отношении Сергея Теры, бывшего замначальника филиала «Южный» федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) «Росжилкомплекс» Министерства обороны.

Следователи установили, что Тера за взятку помог незаконно получить субсидии в повышенном объеме Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву. Подельниками Теры выступили Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева.

В конце августа 2025 года сообщалось о завершении расследования уголовного дела бывшего замминистра обороны России Павла Попова, обвиняемого в совершении преступлений по пяти статьям УК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обратился к одному роду российских войск

    На ВДНХ началась установка главного катка Москвы

    СК завершил расследование дела о жилищных субсидиях Минобороны

    Украинский город заволокло черным дымом после удара ВС России

    Израиль остановил операцию по захвату Газы

    В российском регионе произошло страшное ДТП с Infiniti

    Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан

    С компании Авербуха захотели взыскать 17 миллионов рублей

    Горловка подверглась одной из самых массированных атак

    Туристы сорвались с вулкана на Камчатке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости