Стас Барецкий оценил стоимость родового склепа Филиппа Киркорова

Шоумен Барецкий: Родовой склеп Киркорова стоит три-пять миллионов рублей

Президент «Союза профессиональных ритуальных агентов», музыкант и шоумен Стас Барецкий оценил стоимость родового склепа российского певца Филиппа Киркорова. Его комментарий на данную тему приводит портал «Страсти».

Отмечается, что Киркоров захотел поместить прах родственников в фамильной усыпальнице. При этом артист не раскрыл подробности организации гробницы.

В свою очередь, Барецкий отметил, что данная идея может обойтись исполнителю в несколько миллионов рублей. «Зависит от масштаба склепа — чем он глубже и больше, тем дороже. Три-пять миллионов рублей», — заявил собеседник издания.

В сентябре сообщалось, что Киркоров в два раза поднял гонорар за новогодние концерты.