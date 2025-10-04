Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:38, 4 октября 2025Ценности

Стас Барецкий оценил стоимость родового склепа Филиппа Киркорова

Шоумен Барецкий: Родовой склеп Киркорова стоит три-пять миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Никита Инфантьев / Коммерсантъ

Президент «Союза профессиональных ритуальных агентов», музыкант и шоумен Стас Барецкий оценил стоимость родового склепа российского певца Филиппа Киркорова. Его комментарий на данную тему приводит портал «Страсти».

Отмечается, что Киркоров захотел поместить прах родственников в фамильной усыпальнице. При этом артист не раскрыл подробности организации гробницы.

В свою очередь, Барецкий отметил, что данная идея может обойтись исполнителю в несколько миллионов рублей. «Зависит от масштаба склепа — чем он глубже и больше, тем дороже. Три-пять миллионов рублей», — заявил собеседник издания.

В сентябре сообщалось, что Киркоров в два раза поднял гонорар за новогодние концерты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

    На Западе раскрыли реальную угрозу для Европы

    Названа одна из стратегических целей Израиля на Ближнем Востоке

    19-летняя невеста Лепса снялась в одних трусах

    Губерниев назвал самых сексуальных спортсменок России

    Несколько колонн автомобилей выехали для «мирного свержения власти» в Грузии

    На Крымском мосту возобновили движение

    Стас Барецкий оценил стоимость родового склепа Филиппа Киркорова

    Россиянка описала Латинскую Америку фразой «угоняют машины прямо при тебе»

    Отель в Анталье отреагировал на слухи о заражении постояльцев вирусом Коксаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости