05:20, 4 октября 2025Из жизни

Стаю из 13 косаток у Курильских островов сняли на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

У Курильских островов ученые встретили стаю из 13 косаток. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что животных заметили между Экармой и Шиашкотаном. В какой-то момент косатки вовсе приблизились к берегу и обогнули экспедиционное судно, позволив ученым рассмотреть их.

До этого косатки подарили туристу незабываемое приключение на Сахалине. Александр Гась смог запечатлеть необычную троицу в заливе Анива. Косатки, сопровождая лодку, словно позировали на камеру.

Ранее кит заплыл в бухту, которая является историческим центром Владивостока, сделал прыжок из воды и попал на видео.

