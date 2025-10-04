Суд взыскал почти миллиард рублей со строителей фортификаций на границе с Украиной

Останкинский суд Москвы взыскал 924 миллиона рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Соответствующее решение было принято по иску Генпрокуратуры к бывшему первому замдиректора Росгвардии Виктору Стригунову, бывшему вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину и взаимосвязанным с ними лицам. В результате суд обратил почти миллиард рублей в доход государства.
Стригунов был арестован по обвинению в трех эпизодах получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями в июле. Зайнуллина задержали в июне в связи с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Уточнялось, что около 500 миллионов рублей были получены благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий.