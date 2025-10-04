Экономика
06:55, 4 октября 2025

Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей

Александра Синицына
Максимальную сумму пособия по беременности и родам увеличат в 2027 году, так что она будет равна свыше одного миллиона рублей. При этом размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 95 тысяч рублей в месяц, сказано в материалах к проекту бюджета Соцфонда России, с которым ознакомился ТАСС.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2026 году 955 836,00 рублей, в 2027 году — 1 100 437,80 рубля, и в 2028 году — 1 188 465,60 рубля», — говорится в документе.

Отмечается, что предельная сумма пособия по беременности и родам (100 процентов среднего заработка) повысится в 2026 году до 207 500 рублей ежемесячно, в 2027 году — до 238 900 рублей, в 2028-м — до 258 000 рублей.

