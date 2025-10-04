Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 4 октября 2025Россия

В Новой Москве стали разбивать лобовые стекла за неправильную парковку

В Новой Москве неизвестные стали разбивать лобовые стекла из-за парковки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: fotoreporter_112 / Shutterstock / Fotodom

В Новой Москве стали разбивать лобовые стекла автомобилей за неправильную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что порча транспортных средств происходит в ЖК «Рассказово». Судя по кадрам с камеры наблюдения, неизвестные бросают тяжелые предметы на машины из окон дома.

По словам автовладельцев, которые обратились в полицию, причиной инцидента может быть неправильная парковка. Так, их машины стояли на тротуарах и у подъездов или перекрывали выезды. Известно о девяти потерпевших, заявивших, что понесенный ими ущерб оценивается в сумму от семи до 50 тысяч рублей.

В марте также сообщалось, что в Новой Москве неизвестный стал мстить соседям за парковку при помощи кефира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

    Врач призвал включить в осеннее меню одну категорию продуктов ради иммунитета

    Минобороны России заявило об уничтожении 20 украинских БПЛА

    В столице российского региона остановили работу торговых центров из-за атак БПЛА

    В Москве выставили на продажу усадьбу за миллиарды рублей

    Часть глэмпинг-бизнеса Блиновской потребовали конфисковать в счет ее долгов

    В Новой Москве стали разбивать лобовые стекла за неправильную парковку

    Известная российская ведущая рассказала о невыносимом стыде за Ельцина

    Россия ввела пошлины на экспорт некоторых культур

    Стало известно о вымогательстве бывшим тестем Кокорина денег у Смолова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости