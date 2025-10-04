В США оценили вероятность передачи ракет Tomahawk Украине

TAC: Украина вряд ли получит от США крылатые ракеты Tomahawk

Украина вряд ли получит от США крылатые ракеты Tomahawk, пишет американский журнал The American Conservative (TAC).

По мнению авторов материала, этот шаг является красной линией для России, которую президент США Дональд Трамп не хотел бы переступать.

Отмечается, что у Соединенных Штатов небольшой запас данных ракет. В стране производится менее 200 единиц в год, в связи с чем Киев вряд ли получит их в большом количестве, «если вообще получит», говорится в статье. Кроме того, по данным издания, у Украины нет платформ, необходимых для пуска ракет Tomahawk.

Ранее маловероятной передачу Tomahawk Украине также называло агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников.

По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, президент США Дональд Трамп вряд ли разрешит Украине использовать ракеты Tomahawk, даже если примет решение об их отправке Киеву.