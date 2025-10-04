Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:31, 4 октября 2025Мир

В США оценили вероятность передачи ракет Tomahawk Украине

TAC: Украина вряд ли получит от США крылатые ракеты Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украина вряд ли получит от США крылатые ракеты Tomahawk, пишет американский журнал The American Conservative (TAC).

По мнению авторов материала, этот шаг является красной линией для России, которую президент США Дональд Трамп не хотел бы переступать.

Отмечается, что у Соединенных Штатов небольшой запас данных ракет. В стране производится менее 200 единиц в год, в связи с чем Киев вряд ли получит их в большом количестве, «если вообще получит», говорится в статье. Кроме того, по данным издания, у Украины нет платформ, необходимых для пуска ракет Tomahawk.

Ранее маловероятной передачу Tomahawk Украине также называло агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников.

По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, президент США Дональд Трамп вряд ли разрешит Украине использовать ракеты Tomahawk, даже если примет решение об их отправке Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    В США оценили вероятность передачи ракет Tomahawk Украине

    Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой

    ФАС пообещала не допустить необоснованного роста платы за электричество

    В ВСУ прокомментировали удар по полигону в Черниговской области

    В МВД Баварии захотели наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

    Посол Украины потребовала отменить выступление Нетребко в Цюрихе

    В Москве подорожает проезд по МСД в загруженные часы

    В США заявили о самоустранении Трампа от конфликта на Украине

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости