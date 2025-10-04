В США забеспокоились из-за исчерпания средств на контроль за ядерным арсеналом

Глава Минерго Райт: Шатдаун исчерпает деньги на контроль за ядерным арсеналом

На фоне того, что в США продолжается шатдаун, у страны могут закончиться деньги, вывделенные на контроль и поддержание безопасности ядерных арсеналов. Свое беспокойство этим вопросом выразил глава Минерго страны Крис Райт, передает телеканал Fox News.

«У Национального управления по ядерной безопасности, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на 8 дней», — предупредил Райт. После исчерпания оставшейся суммы властям придется прибегнуть к чрезвычайным мерам и приостановить работу, а это создаст серьезную угрозу.

Министр энергетики назвал сложившуюся ситуацию крайне абсурдной.

Ранее сообщалось, что аАмериканские военные остались без зарплат из-за шатдауна. Семьи военнослужащих обращаются за продовольственной помощью из-за финансовой нестабильности.