Врач акушер-гинеколог оценила падения Трусовой на тренировках после родов

Врач акушер-гинеколог Мелкомян: Не вижу ничего опасного в падениях Трусовой

Врач акушер-гинеколог Софья Мелкомян прокомментировала падения российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на тренировках. Ее слова приводит Sport24.

Мелкомян прокомментировала видеоролик, на котором Трусова во время тренировки неоднократно падает после исполнения прыжков. «У нее было кесарево сечение, а через два месяца после него физические нагрузки разрешены. (...) Швы разойтись не могут, поэтому в падениях Трусовой ничего опасного нет», — заключила она.

Ранее спортсменка выступила на льду впервые после рождения сына. Трусова приняла участие в шоу «Евгения Медведева и друзья».

6 августа 21-летняя Трусова родила сына, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.