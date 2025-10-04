Спорт
Авангард
4:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хоффенхайм
0:1
Завершен
Кёльн
Германия — Бундеслига|6-й тур
Верона
0:1
2-й тайм
live
Сассуоло
Италия — Серия А|6-й тур
Париж
2:0
Завершен
Лорьян
Франция — Лига 1|7-й тур
Борнмут
3:1
Завершен
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Осасуна
2:1
Завершен
Хетафе
Испания — Примера|8-й тур
00:46, 4 октября 2025Спорт

«Ювентус» объявил о санкциях для болельщиков из-за расистских высказываний

«Ювентус» запретил оскорбившим игрока болельщикам посещать матчи клуба
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Бывший игрок ФК

Бывший игрок ФК "Ювентус" Пауло Дибала. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Ювентус» объявил о санкциях для болельщиков, которые оскорбили полузащитника клуба Уэстона Маккенни во время матча первого тура чемпионата Италии против «Пармы». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Отмечается, что трое болельщиков гостевой команды выкрикивали дискриминационные и расистские высказывания в адрес Маккенни. После чего клуб применил к ним санкции в соответствии с положениями «Кодекса поведения».

«Благодаря современной системе видеонаблюдения на стадионе, включая многофокальные камеры, правоохранительные органы смогли быстро установить личности трех болельщиков, ответственных за инцидент. "Ювентус" решительно осуждает любые проявления расизма и дискриминации и запретил указанным лицам посещать матчи клуба», — говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Ахмат» на 50 тысяч рублей. Причиной стали оскорбления несовершеннолетних болельщиков клуба в адрес российского футболиста Артема Дзюбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
