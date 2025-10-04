«Ювентус» объявил о санкциях для болельщиков из-за расистских высказываний

«Ювентус» запретил оскорбившим игрока болельщикам посещать матчи клуба

«Ювентус» объявил о санкциях для болельщиков, которые оскорбили полузащитника клуба Уэстона Маккенни во время матча первого тура чемпионата Италии против «Пармы». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Отмечается, что трое болельщиков гостевой команды выкрикивали дискриминационные и расистские высказывания в адрес Маккенни. После чего клуб применил к ним санкции в соответствии с положениями «Кодекса поведения».

«Благодаря современной системе видеонаблюдения на стадионе, включая многофокальные камеры, правоохранительные органы смогли быстро установить личности трех болельщиков, ответственных за инцидент. "Ювентус" решительно осуждает любые проявления расизма и дискриминации и запретил указанным лицам посещать матчи клуба», — говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Ахмат» на 50 тысяч рублей. Причиной стали оскорбления несовершеннолетних болельщиков клуба в адрес российского футболиста Артема Дзюбы.