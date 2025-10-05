Из жизни
18:44, 5 октября 2025Из жизни

Черного лебедя по кличке Терминатор выслали из города за агрессивность

В Великобритании черного лебедя выслали из города за нападение на других птиц
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: nz.news.yahoo.com

В Великобритании черного лебедя по кличке Терминатор выслали из Стратфорд-апон-Эйвона за антисоциальное поведение. Об этом пишет The Independent.

По словам смотрителя лебедей Сирила Бенниса, птица необычного окраса появилась в городе девять месяцев назад. Черные лебеди не водятся в Британии, поэтому особь сразу привлекла много внимания. Местные жители прозвали его Регги, а Беннис — Мистером Терминатором. «Не сомневайтесь, он стал известнее самого Уильяма Шекспира», — пошутил смотритель, делая отсылку к тому, что именно в этом городе родился великий драматург.

Тем не менее вскоре, как утверждает Беннис, Терминатор показал свою агрессивную сторону. Он стал нападать на местных лебедей-шипунов: пытался захватить их территории и отбить их самок. Однажды Терминатора застали за тем, как он топил других лебедей.

В конце концов Беннис решил переселить черную особь в центр водоплавающих птиц в другом городе. «Сегодня на реке тихо, и [лебеди-шипуны] просто отдыхают», — описал он положение дел после переезда Терминатора.

Ранее сообщалось, что жители штата Калифорния стали жаловаться на агрессивную белку. Зверек напал уже на пятерых человек и отправил в больницу двух из них.

