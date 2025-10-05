Словацкий депутат надел георгиевскую ленту на годовщину операции 1944 года

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага надел георгиевскую ленту на торжественное мероприятие по случаю годовщины Карпатско-Дуклинской операции 1944 года, передает РИА Новости.

Торжества проходят на территории военного мемориала на Дуклинском перевале, расположенном на границе Словакии и Польши. В ходе битвы за Дуклю погибли погибли примерно 21 тысяча бойцов Красной армии и 1,8 тысячи военнослужащих чехословацкого корпуса.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией. Он добавил, что западные политики «выкрикивают всякие моральные призывы», но их компании продолжают работу в России.

Также стало известно, что Словакия попросила Еврокомиссию (ЕК) исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов.