Десятки человек в Амстердаме вышли на демонстрацию за мир

В Амстердаме прошла демонстрация за мир и против поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Десятки человек вышли на демонстрацию с символизирующими мир флагами и плакатами «Нет оружию ради мира!», «Нет войне с Россией!», «Прекратите помогать Украине и Израилю!».
Отмечается, что организатор акции — «Платформа за мир и солидарность».
Ранее против помощи Киеву выступила лидер фракции партии «Форум за демократию» в парламенте Нидерландов Лидевей де Вос. «Поддерживая Украину, мы лишь подливаем масла в огонь», — подчеркнула политик. По ее словам, прекращение военной помощи — единственный путь к урегулированию украинского конфликта.