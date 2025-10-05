Дженну Ортегу запечатлели в мини-юбке на вечеринке

Актрису Дженну Ортегу запечатлели в мини-юбке на вечеринке Christian Dior

Американскую актрису Дженну Ортегу запечатлели на публике в мини-юбке. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезду сериала «Уэнсдей» сняли, когда она покидала вечеринку бренда Christian Dior в рамках Недели моды в Париже. Она предстала перед камерой в облегающем черном жилете на пуговицах и джинсовой мини-юбке с необработанным краем подола и потертостями.

Также 23-летняя артистка надела остроносые черные туфли на шпильках и взяла с собой клатч в тон.

В сентябре Дженна Ортега появилась на красной дорожке телевизионной премии «Эмми» в откровенном образе и привлекла внимание публики.