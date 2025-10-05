Мир
00:41, 6 октября 2025Мир

ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие по плану Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское движение ХАМАС опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что оно якобы согласилось сложить оружие в рамках плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

Отмечается, что подобные сведения не имеют под собой никаких оснований и «направлены на искажение позиции и дезориентацию общественного мнения».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о разоружении ХАМАС. «Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем с нашей стороны», — отметил он. По мнению Нетаньяху, Израиль «находится на пороге очень большого достижения», однако «это еще не финал».

